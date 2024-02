Home Federal /LA-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell zeigt der RSI für Home Federal Of Louisiana einen Wert von 78,5, was auf eine Überbewertung hindeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Die Ausdehnung des Zeitraums auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 72, was ebenfalls als überkauft gilt und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Home Federal Of Louisiana in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,51 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -18,19 Prozent. Auch im Vergleich zum gesamten "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite deutlich darunter, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 12,9 USD der Home Federal Of Louisiana um -6,39 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) entfernt ist, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -9,35 Prozent, was auch hier zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Home Federal Of Louisiana besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war das Stimmungsbarometer überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.