Die Home Federal /LA-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Aktienkurs von Home Federal Of Louisiana verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von -23,78 Prozent, was mehr als 29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Innerhalb der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -3,69 Prozent, wobei Home Federal Of Louisiana mit 20,09 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger bei Home Federal Of Louisiana in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen ergab, dass positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt diese bei 3,69 Prozent, was 134,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Thrifts & Hypothekenfinanzierung, 138,31) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Home Federal Of Louisiana eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Home Federal Of Louisiana beträgt 7,07, was unter dem Branchendurchschnitt von 15,94 liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.