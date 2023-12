Home Federal /LA Aktie: Das ist ein Hammer

Der Aktienkurs von Home Federal Of Louisiana hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -23,78 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche fielen ähnliche Aktien im Durchschnitt um -2,44 Prozent, was bedeutet, dass Home Federal Of Louisiana in diesem Zeitraum um -21,33 Prozent unterdurchschnittlich abschnitt. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 6,87 Prozent, wobei Home Federal Of Louisiana um 30,65 Prozent unter diesem Wert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen, die an vier Tagen dominierten, und negativen Themen, die an zwei Tagen vorherrschten. In jüngster Zeit konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Home Federal Of Louisiana. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Neutral"-Rating bewertet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse wird die Home Federal Of Louisiana auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 14,83 USD, während der Kurs der Aktie bei 14,91 USD liegt, was einer Abweichung von +0,54 Prozent entspricht. Auf Basis des vergangenen 50-Tage-Durchschnittskurses ergibt sich eine Abweichung von +15,14 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Home Federal Of Louisiana-Aktie liegt bei 27, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 37,27, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Home Federal Of Louisiana.