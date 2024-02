Home Federal /LA Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Home Federal Of Louisiana bei 12,94 USD liegt, was einer Entfernung von -8,42 Prozent vom GD200 (14,13 USD) entspricht. Dies signalisiert eine negative Entwicklung. Der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 13,79 USD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs auch hier mit einem Abstand von -6,16 Prozent als "Schlecht" bewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich also ein "Schlecht"-Rating, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Home Federal Of Louisiana einen Wert von 57,97, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 63 und wird ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Home Federal Of Louisiana eingestellt waren. Es wurden vor allem positive Themen diskutiert, und es gab keine negativen Äußerungen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Home Federal Of Louisiana daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Mit einer Dividende von 3,53 % schneidet Home Federal Of Louisiana im Vergleich zum Branchendurchschnitt Thrifts & Hypothekenfinanzierung (138,54 %) bei der Ausschüttung schlechter ab, da die Differenz 135,01 Prozentpunkte beträgt. Daher ergibt sich derzeit eine Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.