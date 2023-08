Home Depot Quartalszahlen Vorschau: Umsatzprognose und erwartete Gewinnentwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

In gut 80 Tagen ist es soweit: Home Depot, das Unternehmen mit Sitz in Atlanta, wird seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Für Aktionäre und Analysten sind die Zahlen äußerst interessant. Wie wird sich der Umsatz entwickeln? Und was können wir von der Home Depot Aktie im Vergleich zum Vorjahr erwarten?

Die Marktkapitalisierung von Home Depot beträgt aktuell beeindruckende 302,08 Mrd. EUR. In nicht allzu langer Zeit werden die neuen Quartalszahlen bekanntgegeben. Die Erwartungen sind hochgesteckt und für viele Anleger ist es spannend zu erfahren, wie sich das Unternehmen geschlagen hat. Die aktuellen Analysen deuten darauf hin, dass der Umsatz im Vergleich zum vorherigen Quartal leicht rückläufig sein wird. Im dritten Quartal 2022 konnte Home Depot noch einen Umsatz von 35,82 Mrd. EUR verzeichnen –...