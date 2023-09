Home Depot Quartalszahlen: Gewinnprognose und Erwartungen der Aktionäre im Überblick

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

In knapp zwei Monaten wird das Unternehmen Home Depot, mit Sitz in Atlanta, Georgia, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Was können Aktionäre an Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Aktie von Home Depot im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Es sind nur noch 63 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen des Unternehmens Home Depot. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 307,17 Milliarden Euro ist die Spannung bei Aktionären und Analysten groß. Laut Datenanalyse wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgehen wird. Im dritten Quartal des Jahres 2022 erzielte Home Depot einen Umsatz von 36,32 Milliarden Euro. Nun wird ein Rückgang um 0,00 Prozent auf 32,99 Milliarden Euro prognostiziert. Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich um...