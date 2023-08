Home Depot: Kursziel von 287,97 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Die Aktie von Home Depot hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung hingelegt und verzeichnete gestern ein Minus von -1,04%. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ pessimistisch. Dennoch sind die Bankanalysten im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 287,97 EUR liegt. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, würde dies einem Kursrisiko in Höhe von -2,78% entsprechen.

• Home Depot sank gestern um -1,04%

• Mittelfristiges Kursziel bei 287,97 EUR

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +58,33%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,03

Aktuell empfehlen etwa zwei Drittel aller Experten einen Kauf oder halten die Position als neutral. Nur wenige sind davon überzeugt, dass es sich um eine Verkaufsaktie handelt. Das Guru-Rating für Home Depot zeigt weiterhin eine...