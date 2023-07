Home Depot: Kursziel von 266,41 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Die Aktie von Home Depot wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 266,41 EUR und würde somit einen Anstieg um +6,46% bedeuten.

• Am 03.07.2023 fiel die Aktie um -0,04%

• Der Guru-Rating beträgt nun 4,06 nach zuvor ebenfalls 4,06

• Von insgesamt 36 Analysten empfehlen aktuell 21 die Aktie als Kauf und vier weitere mit dem Rating “Kauf”

In der vergangenen Handelswoche zeigte die Aktienentwicklung eine negative Tendenz mit einem Verlust von -1,02%. Die Stimmung am Markt ist daher eher pessimistisch gestimmt.

Trotzdem sind sich viele Bankanalysten einig in ihrer positiven Einschätzung zur langfristigen Entwicklung des Unternehmens. So sehen aktuell insgesamt 58% aller Analysten eine Investition in Home Depot als lohnenswert an.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” steht...