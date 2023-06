Home Depot: Kursziel liegt bei 266,03 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Die Aktie von Home Depot wird derzeit von Analysten als nicht richtig bewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel wird mit 266,03 EUR angegeben und liegt damit um -3,61% unter dem aktuellen Kurs.

• Am 21.06.2023 gab es eine negative Entwicklung von -0,02%.

• Die vergangenen fünf Handelstage ergaben einen neutralen Trend mit einem Plus von +0,54%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,06.

Obwohl die Zahlen in den vergangenen fünf Handelstagen relativ neutral waren und sich ein Plus ergeben hat, zeigen sich die Bankanalysten anderer Meinung: Bei einem mittelfristigen Investitions-Horizont sehen sie das Potenzial für einen Gewinn in Höhe von -3.61%. Während aktuell nur wenige Experten ihre Einschätzungen preisgeben wollen oder können zeigt sich insgesamt doch eine positive Tendenz – immerhin sind rund +58,33 Prozent der...