Home Depot: Kursziel bei 270,82 EUR - ein Potenzial von +1,21%

Die Aktie von Home Depot wird derzeit laut Analysten nicht angemessen bewertet. Das Mittelfrist-Kursziel liegt bei einem Wert von 270,82 EUR und bietet somit eine Möglichkeit für Investoren mit einem Kurspotenzial in Höhe von +1,21%.

• Am 26.05.2023 stieg die Aktie um +0,09%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,06

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +58,33%

In den letzten fünf Handelstagen verlor die Home Depot-Aktie etwa -1,26%, was den Markt pessimistisch erscheinen lässt. Die Bankanalysten sind im Schnitt jedoch optimistisch gestimmt und sehen das Kurspotential in dem genannten Bereich.

Unter den insgesamt 36 analysierenden Experten gibt es überwiegend neutrale Bewertungen (15), aber auch starke Kaufempfehlungen (17) sowie einen verhalten positiven Ausblick (4). Ergänzend dazu bescheinigt das Guru-Rating...