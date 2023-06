Home Depot: Kursziel bei 266,03 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Die Aktie von Home Depot wird nach Ansicht der Analysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 266,03 EUR.

• Am 21.06.2023 stieg die Aktie um +0,20%.

• Guru-Rating bleibt stabil auf dem Wert von 4,06.

• Von insgesamt 36 analysierten Empfehlungen sind 21 positiv und empfehlen einen Kauf.

In den letzten fünf Handelstagen hat sich die Aktie von Home Depot um +0,76% gesteigert und auch am gestrigen Tag konnte ein Plus von +0,20% verzeichnet werden. Der Markt ist derzeit relativ neutral eingestellt.

Während einige Analysten weiterhin optimistisch sind und die Aktie als starken Kauf bewerten (58%), sehen andere Experten sie eher neutral (42%). Die Mehrheit geht jedoch davon aus, dass das wahre Potential des Unternehmens noch nicht vollständig erkannt wurde.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,06...