Home Depot: Kurspotenzial von fast 15%

Die Aktie von Home Depot hat im gestrigen Handel 0,86% an Wert eingebüßt. Über die vergangenen fünf Handelstage konnte allerdings ein Plus von 1,70% erzielt werden. Die Analysten sehen das wahre Potenzial in der Aktie noch nicht vollständig ausgeschöpft.

Das mittelfristige Kursziel für Home Depot liegt bei 322,67 EUR. Sollten die Bankanalysten Recht behalten, würde dies eine Steigerung um fast 15% bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach den jüngsten Entwicklungen auf dem Markt.

16 Analysten empfehlen den Kauf der Home Depot-Aktien und vier weitere bewerten sie als “Kauf”. Des Weiteren haben sich 14 Experten für das Halten-Rating entschieden und nur einer sieht die Aktie als Verkaufswert an.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von vier Punkten.

