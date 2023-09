Home Depot: Kurspotenzial von +4,04% auf 317,32 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Am gestrigen Tag verlor die Aktie von Home Depot an Wert und schloss mit einem Minus von -0,18%. In den vergangenen fünf Handelstagen betrug der Verlust insgesamt -1,04%, was für eine pessimistische Stimmung am Markt spricht. Die Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung und sehen das mittelfristige Kursziel bei 317,32 EUR. Das würde ein erhebliches Potenzial für Investoren eröffnen: +4,04%. Allerdings stimmen nicht alle Analysten dieser Einschätzung zu.

– Home Depot schließt mit einem Minus von -0,18%

– Mittelfristiges Kursziel liegt bei 317,32 EUR

– Anteil optimistischer Analysten beträgt +57,14%

Von insgesamt 16 Analysten werden 15 als Kauf oder Halten bewertet. Nur einer hält einen Verkauf für angemessen. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00.