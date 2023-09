Home Depot: Kurspotenzial von +2,00% - Bankanalysten sehen mittelfristiges Kursziel bei 315,58 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Die Aktie von Home Depot hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung gezeigt und legte gestern um weitere 0,19% zu. Insgesamt ergibt sich damit ein Plus von 1,97%. Die Stimmung am Markt ist derzeit optimistisch.

Die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 315,58 EUR liegt. Sollten sie Recht behalten, hätte die Aktie ein Potenzial auf eine Wertsteigerung von +2,00%. Einzelne Analysten teilen diese Einschätzung jedoch nicht nach der jüngsten positiven Trendentwicklung.

16 Analysten empfehlen aktuell den Kauf der Home Depot-Aktien und weitere vier sprechen sich trotz des Optimismus nur für einen Kauf aus. Die Bewertungen “halten” wurde von insgesamt 14 Experten vergeben und lediglich einer sieht die Aktie als Verkaufswert an.

Das Guru-Rating...