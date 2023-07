Home Depot: Durchschnittliches Kursziel bei 285,21 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Die Aktie von Home Depot hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und einen Zuwachs von +2,64% verzeichnet. Am gestrigen Tag allein stieg der Wert um +1,45%. Die Stimmung am Markt ist im Moment relativ optimistisch.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel von Home Depot liegt bei 285,21 EUR. Wenn diese Vorhersage eintrifft, erwartet Investoren ein potenzielles Wachstum von -2,38%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des kürzlichen positiven Trends.

Von insgesamt 35 Bankanalysten empfehlen derzeit 17 die Aktie als starken Kauf. Vier weitere Experten sehen in dem Wert ebenfalls Potential und votieren mit “Kauf”. Weitere vierzehn bewerten die Aktie neutral mit “halten”. Einzig ein Analyst rät zum Verkauf des Papiers. Der Anteil an positiv gestimmten...