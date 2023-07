Home Depot: Bankanalysten sehen Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von Home Depot derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 258,63 EUR, was einem Potenzial von -8,23% entspricht.

Gestern verzeichnete die Aktie ein Plus von 0,60%. In den letzten fünf Handelstagen konnte sie um insgesamt 2,00% zulegen. Die Stimmung auf dem Markt scheint also positiv zu sein.

17 Analysten empfehlen aktuell einen Kauf der Aktie und weitere vier bewerten sie als “Kauf”. Hingegen halten sich 15 Experten weitgehend neutral und vergeben das Rating “halten”. Dementsprechend sind noch immer mehr als die Hälfte aller Analysten optimistisch gestimmt (+58,33%).

