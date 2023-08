Home Depot: Bankanalysten prognostizieren Kursziel von 294,27 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Die Aktie von Home Depot hat in den letzten fünf Handelstagen um -0,78% an Wert verloren und bewegt sich derzeit auf einem neutralen Trend. Laut durchschnittlicher Schätzung von 17 Analysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 294,27 EUR. Sollte diese Prognose eintreffen, eröffnet sich Investoren ein Risiko in Höhe von -2,12%. Darüber hinaus wird die positive Einschätzung mit einem “Guru-Rating” von 4,03 untermauert.

• Home Depot steigt am 18.08.2023 um +0,03%

• Das Kursrisiko für Anleger beträgt -2,12% bei einem mittelfristigen Kursziel von 294,27 EUR

• Ausgewählte Experten empfehlen die Aktie zum Kauf

Während der Anteil positiv gestimmter Analysten bei +58,33% liegt und vier weitere Experten die Empfehlung “Kauf” aussprechen würden auch andere eine neutrale oder sogar negativere Meinung vertreten. Unabhängig davon...