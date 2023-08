Home Depot: Analysten sehen Potenzial für Kursanstieg - Kursziel bei 293,79 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Die Aktien von Home Depot haben in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung gezeigt und um +0,73% zugelegt. Gestern stieg der Kurs um +0,15%. Obwohl die Stimmung am Markt neutral zu sein scheint, gehen Bankanalysten davon aus, dass das wahre Kursziel von Home Depot bei 293,79 EUR liegt – was einem Potenzial von -3,93% entspricht.

• Der gestrige Anstieg des Home-Depot-Kurses betrug +0,15%

• Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 293,79 EUR

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 4.03

17 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere vier bewerten sie als “Kauf”. Die Mehrheit (14) ist neutral eingestellt und stuft sie als “halten” ein. Nur ein einziger Analyst hat noch Bedenken und empfiehlt einen Verkauf.

Das insgesamt positive Ergebnis lässt sich durch das gleich bleibende Guru-Rating...