Home Depot: Analysten sehen Potential bei der Aktie

Am gestrigen Tag legte Home Depot am Finanzmarkt um +0,51% zu. In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete die Aktie jedoch eine negative Kursentwicklung von -0,36%. Die Meinung der Bankanalysten ist eindeutig: Das wahre mittelfristige Kursziel von Home Depot liegt bei 287,97 EUR. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, eröffnet sich momentan ein potentieller Verlust von -3,88%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Ansicht.

Aktuell empfehlen 17 Analysten den Kauf der Aktie und vier weitere sprechen sich optimistisch für das Unternehmen aus. Weitere 14 Experten halten die Wertpapiere des Unternehmens neutral und nur einer meint sie sollten verkauft werden. Eine positive Einschätzung teilen demnach insgesamt +58,33% aller befragten Analysten.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Score von 4,03 stabil und unterstreicht...