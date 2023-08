Home Depot: Analysten sehen Kursziel bei 292,67 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Home Depot ein Plus von +0,52% verzeichnen. In den vergangenen fünf Tagen stieg der Kurs um insgesamt +0,59%. Trotz dieser Entwicklung sind Bankanalysten überzeugt davon, dass das wahre Kursziel bei 292,67 EUR liegt.

• Am 11.08.2023 legte Home Depot um +0,52% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 292,67 EUR

• Laut Guru-Rating bleibt die Einschätzung stabil bei 4,03

Aktuell teilen nicht alle Experten diese Auffassung: Von insgesamt 17 befragten Analysten empfehlen lediglich vier den Kauf der Aktie. Die meisten (14) äußern sich neutral und einer spricht sich für einen Verkauf aus.

Das Guru-Rating ist mit einem Wert von 4,03 weiterhin positiv und bestärkt Investoren in ihrem Optimismus.