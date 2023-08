Home Depot: Analysten sehen Kurspotenzial von +5,43%

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Die Home Depot-Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen um -0,37% an Wert verloren. Gestern konnte die Aktie allerdings ein kleines Plus von +0,08% verzeichnen. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ neutral.

Allerdings gehen die Meinungen der Bankanalysten bezüglich des tatsächlichen Potenzials der Aktie auseinander. Das mittelfristige Kursziel für Home Depot liegt durchschnittlich bei 315,07 EUR und würde damit ein Kurspotenzial von +5,43% eröffnen.

Während sich 16 Analysten zuversichtlich zeigen und die Aktie als “starken Kauf” bewerten, empfehlen vier weitere Experten den Kauf mit einer optimistischen Einschätzung. Vierzehn weitere Bankanalysten halten das Papier für eine Halte-Position geeignet und nur ein einziger Experte plädiert aktuell zum Verkauf des Papiers.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei...