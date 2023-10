Home Depot: Analysten sehen Kurspotenzial von +12,38%

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Die Aktie von Home Depot hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine relativ neutrale Entwicklung verzeichnet. Am gestrigen Tag konnte sie jedoch einen Kursgewinn von 0,24% verbuchen. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 322,09 EUR besitzt – was einem Kurspotenzial von +12,38% entspricht.

• Home Depot legte am 02.10.2023 um 0,24% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 322,09 EUR

• Von insgesamt 35 Analysten empfehlen 20 die Aktie zum Kauf

16 derzeitige Analysen deuten darauf hin, dass es sich lohnt in die starke Kaufempfehlung für Home Depot zu investieren. Zusätzlich gibt es vier weitere Optimisten mit einer mehr neutraleren Einschätzung des Unternehmens als weiterhin kaufenswert.

14 Experten haben das Rating “Halten” vergeben und nur...