Home Depot: Analysten sehen Kurspotenzial - Kursziel bei 300,30 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Die Aktie von Home Depot konnte gestern am Finanzmarkt einen Anstieg um +0,97% verzeichnen. Die vergangenen fünf Handelstage ergaben eine neutrale Entwicklung mit einem Plus von +0,88%. Laut Bankanalysten ist das mittelfristige Kursziel derzeit bei 300,30 EUR angesetzt. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, eröffnet dies Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +12,19%.

• Home Depot starker Kauf für 17 Analysten

• Guru-Rating bleibt stabil auf 4,03

• Anteil optimistischer Analysten liegt bei +58,33%

Bislang sprechen sich insgesamt 21 Analysten für den Kauf aus oder halten die Aktie zumindest für kaufenswert. Demgegenüber sind lediglich 1 Stimme skeptisch und rät zum Verkauf. Das Guru-Rating verbleibt weiterhin stabil auf dem Wert von 4,03. Insgesamt belegen diese Zahlen ein positives Bild der Zukunftsaussichten von...