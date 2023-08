Home Depot: Analysten sehen Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Am 24.08.2023 verzeichnete die Home Depot-Aktie an der Börse einen leichten Rückgang von -0,02%. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich ein Gesamtverlust von -0,41%. Die Marktstimmung scheint momentan relativ neutral zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt laut Bankanalysten 313,64 EUR. Wenn diese Prognose eintreffen sollte, würde sich ein Kurspotenzial von +4,41% ergeben. Der Anteil der Analysten mit einem positiven Rating liegt aktuell bei +57,14%.

16 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und vier weitere sind optimistisch gestimmt und setzen auf “Kauf”. 14 Experten bewerten das Papier als “Halten” und nur einer rät zum Verkauf.

Abschließend ist noch erwähnenswert, dass das Guru-Rating unverändert bei 4,00 bleibt.

