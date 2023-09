Home Depot: Analysten sagen Kurspotenzial von +3,66% voraus - Kursziel bei 317,39 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Die Aktie von Home Depot hat in den letzten fünf Handelstagen eine relativ neutrale Kursentwicklung hingelegt. Am gestrigen Tag fiel die Wertpapierperformance um -0,10%, während das Ergebnis über die vergangene Woche hinweg bei einem Plus von +0,18% lag.

Eine aktuelle Analyse zeigt nun jedoch auf, dass der wahre Wert der Aktie noch nicht vollständig ausgeschöpft ist und sich Investoren ein mittelfristiges Potenzial in Höhe von +3,66% bietet. Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten liegt nämlich bei 317,39 EUR.

16 Analysten sind sich dabei einig und halten Home Depot für einen starken Kauf. Weitere 4 Experten teilen diese Einschätzung weitgehend und sehen ebenfalls gute Möglichkeiten am Markt. Die restlichen Analysten haben entweder eine neutrale oder negative Einstellung zur Aktienperformance des Unternehmens.

Das...