Home Depot: Aktuelles Kursziel 318,51 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Die Aktie von Home Depot hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -3,17% hingelegt und zeigt sich derzeit pessimistisch am Markt. Doch die Bankanalysten sind anderer Meinung und sehen das aktuelle Kurspotenzial bei +9,38%, was einem mittelfristigen Kursziel von 318,51 EUR entspricht.

• Am 21.09.2023 betrug die Kursentwicklung von Home Depot +0,11%

• Das aktuelle mittelfristige Kursziel liegt bei 318,51 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00

Obwohl nicht alle Analysten überzeugt sind und einige ein Verkaufsrating vergeben haben (1 Analyst), sehen insgesamt fast 60% der Experten eine positive Entwicklung in Zukunft.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bekräftigt diese Einschätzung mit dem gleichen Wert wie zuvor (“Guru-Rating ALT”).