Home Depot: Aktuelle Kursentwicklung und Prognose

Am 22.09.2023 hat Home Depot am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -0,34% hingelegt. Insgesamt zeigt sich für die vergangenen fünf Handelstage ein Rückgang von -3,63%. Diese Entwicklung scheint auf eine derzeit relativ pessimistische Stimmung am Markt zurückzuführen zu sein.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel von Home Depot bei 319,43 EUR. Dies entspricht einem Potenzial für Investoren von +11,34%, wenn die Einschätzungen der Bankanalysten zutreffen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese positive Einschätzung nach der jüngsten schwachen Trend-Entwicklung.

Von insgesamt 16 Analysten wird die Aktie als starker Kauf bewertet und vier weitere empfehlen den Kauf mit etwas weniger Optimismus. Bei einer neutralen Bewertung halten sich 14 Experten und nur ein Analyst rät zum Verkauf der Aktie.

Insgesamt lässt sich...