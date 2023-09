Home Depot: Aktuelle Kursentwicklung und Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Die Aktie von Home Depot hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt. Gestern allein betrug sie +1,45%, was die Optimismus-Stimmung am Markt widerspiegelt.

Das mittelfristige Kursziel für Home Depot liegt aktuell bei 317,39 EUR und würde somit ein Kurspotenzial von +2,19% bieten. Allerdings sind nicht alle der insgesamt 16 Bankanalysten dieser Meinung. Während 16 Analysten die Aktie als starken Kauf einschätzen und weitere vier sie optimistisch bewerten, haben sich 14 Experten neutral positioniert und einer empfiehlt den Verkauf.

Die Analystenstimmen lassen jedoch einen positiven Trend erkennen – das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00.