Home Depot Aktie zeigt starke Performance: Attraktiv für langfristige Anleger?

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Die Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine positive Entwicklung verzeichnet und konnte um +32,10% zulegen. Auf Sicht von 3 Monaten beträgt die Performance sogar +5,81%. Die Home Depot Aktie hat somit eine gute Performance gezeigt und könnte für langfristige Anleger attraktiv sein.

Home Depot ist ein führendes Einzelhandelsunternehmen für Baumaterialien und Heimwerkerbedarf mit Sitz in Atlanta, Vereinigte Staaten. Das Unternehmen betreibt weltweit über 2.200 Filialen und erzielt einen Großteil seines Umsatzes in Nordamerika. Home Depot konnte in den letzten Jahren eine solide Umsatz- und Gewinnentwicklung verzeichnen.

Analysten rechnen jedoch damit, dass die Quartalszahlen für das 2. Quartal leicht rückläufig sein werden. Der Umsatz soll um -3,60 Prozent auf 38,30 Mrd. EUR fallen und der Gewinn um -12,10 Prozent auf 4,13...