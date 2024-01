Home Depot Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Die Aktienanalyse der Home Depot-Aktie zeigt positive Tendenzen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 308,96 USD, während der aktuelle Kurs bei 347,93 USD liegt, was einer Abweichung von +12,61 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 319,42 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +8,93 Prozent entspricht. Dies führt ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analysten bewerten die Home Depot-Aktie mehrheitlich positiv. Von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen liegen 10 Kauf-, 9 Halten- und 0 Verkaufsempfehlungen vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 331,17 USD, was einer prognostizierten Entwicklung von -4,82 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Home Depot-Aktie liegt bei 51, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 25,93, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Home Depot.

Die Anleger-Stimmung bei Home Depot ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Es wurden 6 negative und 1 positive Signale aus den sozialen Medien analysiert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich nach dieser Analyse eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung.

