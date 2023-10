Home Depot - Aktie unterbewertet mit Kurspotenzial von +16,25%

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Die jüngste Entwicklung der Home Depot Aktie am Finanzmarkt zeigt eine Kursentwicklung von +0,38%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein Trend von -2,34%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 321,47 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +16,25% für Investoren. Von den insgesamt 35 Analysten bewerten 20 die Aktie als Kauf oder starken Kauf und nur einer rät zum Verkauf. Das Guru-Rating bleibt bei 4,00.

Es ist somit anzunehmen, dass die aktuelle Entwicklung der Home Depot Aktie nicht dem wahren Wert des Unternehmens entspricht und langfristiges Wachstumspotential vorhanden ist.

Summary:

– Home Depot Aktienkurs legt um +0,38% zu

– Mittelfristiges Kursziel: 321,47 EUR (+16,25%)

– Von insgesamt 35 Analysten empfehlen lediglich...