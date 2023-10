Home Depot Aktie sinkt um -10,92%: Analysten prognostizieren Erholung und +17,71% Gewinn

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Der Kurs der Home Depot Aktie ist in den letzten 30 Tagen um -10,92% gesunken. Die Analysten gehen jedoch davon aus, dass sich der Aktienkurs in den nächsten 12 Monaten erholen wird und bei 325,52 EUR stehen wird, was einen Gewinn von +17,71% bedeutet.

Es bleibt abzuwarten, wie die Quartalszahlen tatsächlich ausfallen werden und wie die Aktionäre darauf reagieren. Vor allem das leichte Umsatzminus im Vergleich zum Vorquartal und der voraussichtliche Gewinnrückgang könnten Einfluss auf den Aktienkurs haben.

Die Charttechnik zeigt aktuell einen stark negativen Kurstrend bei Home Depot. Der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung für den Kurs.

Es bleibt spannend zu beobachten, wie sich die Home Depot Aktie entwickeln wird. Aktionäre sollten die Quartalszahlen genau im Auge behalten und ihre...