Home Depot Aktie: In selten guter Lage!

Die Home Depot-Aktie wird technisch betrachtet positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 308,96 USD, während der aktuelle Kurs bei 347,93 USD liegt, was einer Abweichung von +12,61 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 319,42 USD über dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von +8,93 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Fundamental betrachtet weist die Home Depot-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,24 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche KGV der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 37, wodurch die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann und somit auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Home Depot ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien standen in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Home Depot-Aktie hat einen Wert von 51, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 25,93, was dazu führt, dass die Aktie hier mit "Gut" eingestuft wird. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Home Depot.

