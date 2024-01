Home Depot Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot Inc.":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Home Depot eingestellt waren. Es gab insgesamt 12 positive und zwei negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Home Depot daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Home Depot von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Home Depot mit einer Ausschüttung von 2,31 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (3,42 %) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Von insgesamt 20 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Home Depot-Aktie sind 11 Einstufungen "Gut", 9 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Kurzfristig aus institutioneller Sicht gilt die Aktie als "Gut"-Titel. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten berechnen sich auf 335,58 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -6,03 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Schlecht". Zusammengefasst erhält Home Depot von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,26 liegt Home Depot unter dem Branchendurchschnitt (38 Prozent) und wird daher als unterbewertet angesehen, was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Sollten Home Depot Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Home Depot jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Home Depot-Analyse.

Home Depot: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...