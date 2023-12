Home Depot Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Home Depot insgesamt 19 Analystenbewertungen, von denen 10 als "Gut", 9 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Es gab keine Updates von Analysten im letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 331,17 USD für das Wertpapier ergibt sich ein potenzielles Abwärtsrisiko von -5,87 Prozent, was als "Schlecht"-Empfehlung gilt und zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Home Depot-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 304,63 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 351,81 USD, was einer positiven Abweichung von 15,49 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 302,63 USD (+16,25 Prozent) über dem Durchschnitt und erhält somit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Home Depot also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit sieben Tagen geprägt von positiver Diskussion und drei Tagen von negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, während statistische Auswertungen eine Ausgewogenheit von Kauf- und Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen ergeben, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Home Depot liegt derzeit bei 20,95 Euro, was 42 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 36. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung von Home Depot, wobei die technische Analyse positiv ausfällt, das Anleger-Sentiment überwiegend gut ist, aber die Kursprognose aufgrund eines potenziellen Abwärtsrisikos als neutral bewertet wird.

