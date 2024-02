Home Depot Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot Inc.":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Home Depot ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in Online-Foren und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 5 negative und 4 positive Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Home Depot-Aktie derzeit als überverkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 29,18 über 7 Tagen. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird die Bewertung für den RSI als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 23,26, was bedeutet, dass die Börse 23,26 Euro für jeden Euro Gewinn von Home Depot zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung, weshalb das KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Home Depot im letzten Jahr eine Rendite von 18,26 Prozent erzielt, was 24,98 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Bereich "Spezialität Einzelhandel" liegt die Rendite sogar 25,71 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Home Depot kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Home Depot jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Home Depot-Analyse.

Home Depot: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...