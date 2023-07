Home Depot: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 280,62 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Die Home Depot-Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +2,00% verzeichnet und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von +0,60%. Diese Entwicklung lässt den Markt derzeit optimistisch erscheinen. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie jedoch noch nicht richtig bewertet ist und sehen das mittelfristige Kursziel bei 280,62 EUR (-0,46% vom aktuellen Kurs entfernt).

• Am 14.07.2023 legte die Home Depot-Aktie um +0,60% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 280,62 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,03



17 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere vier geben eine positive Einschätzung ab. Nur ein einziger Analyst rät zum Verkauf. Die restlichen Experten haben sich neutral positioniert.

Das Guru-Rating scheint diese positive Stimmung zu bestätigen und bleibt weiterhin bei einem...