Home Depot Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Aktienkurs von Home Depot hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 4,71 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt das Unternehmen mehr als 5 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -5,71 Prozent aufweist, schneidet Home Depot mit einer Rendite von 10,42 Prozent deutlich besser ab. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Home Depot ist ebenfalls positiv. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über das Unternehmen diskutiert, wobei neun Tage mit positiven Stimmungsbarometer verzeichnet wurden und keine negativen Diskussionen stattgefunden haben. Aktuell zeigen die Anleger weiterhin vor allem Interesse an positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Analysten bewerten die Home Depot-Aktie ebenfalls positiv. Von insgesamt 19 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten entfallen 10 auf "Gut", 9 auf "Neutral" und keine auf "Schlecht". Auch die technische Analyse zeigt eine positive Entwicklung, da der Aktienkurs über dem gleitenden Durchschnittskurs liegt. Basierend auf diesen Faktoren erhält Home Depot eine durchweg positive Bewertung.

Home Depot kaufen, halten oder verkaufen?

