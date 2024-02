Home Depot Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot Inc.":

Home Depot hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 18 Analystenbewertungen erhalten, die sich zu 9 "Gut"-, 9 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammensetzen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers wird demnach als "Gut" eingestuft. Die Analysten haben im letzten Monat keine Aktualisierungen zu Home Depot vorgenommen. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 331,53 USD für das Wertpapier ergibt sich laut den Analysten ein Abwärtspotenzial von -8,56 Prozent, gemessen am letzten Schlusskurs von 362,57 USD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Somit erhält Home Depot insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von Home Depot in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung für diesen Faktor. Zudem verzeichnete die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Home Depot also als "Gut"-Wert eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") erzielte die Aktie von Home Depot im letzten Jahr eine Rendite von 18,26 Prozent, was 27,34 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich mit "Spezialität Einzelhandel" liegt die mittlere jährliche Rendite der Aktie bei -7,86 Prozent, wobei Home Depot aktuell 26,12 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Home Depot liegt aktuell bei 23,26, was 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 35 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Home Depot auch in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

