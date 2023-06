Home Depot: Aktie hat mittelfristiges Kursziel von 271,20 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Die Home Depot-Aktie ist in den Augen von Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 271,20 EUR und somit um -1,85% über dem aktuellen Kurs.

• Am 02.06.2023 legte die Aktie um +2,62% zu

• Guru-Rating bei konstanten 4,06 Punkten

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Home Depot einen Anstieg um +2,62%. In den vergangenen fünf Handelstagen kletterte der Wert insgesamt um +1,79%, was auf eine optimistische Marktlage hindeutet.

17 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere vier bezeichnen sie als kaufenswert. Neutral eingestellt sind hingegen 15 Experten.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem guten Wert von 4,06 Punkten.