Home Depot Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot Inc.":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem bestimmt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Home Depot-Aktie beträgt aktuell 81, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Home Depot daher ein "Schlecht"-Rating.

Die fundamentale Analyse basiert hauptsächlich auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Home Depot hat ein KGV von 23,26, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 35,8. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Home Depot eine Dividendenrendite von 2,31 % aus, was 1,14 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,45 %. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zur Bewertung "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktienkurse kann auch einen Einfluss haben. Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung, was zu dem Befund führt, dass Home Depot hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Home Depot-Analyse vom 15.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Home Depot jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Home Depot-Analyse.

Home Depot: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...