Home Depot Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

In den letzten zwölf Monaten haben 20 Analysten ihre Bewertung zur Home Depot-Aktie abgegeben, wobei 11 Bewertungen als "Gut", 9 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Gut"-Rating für die Aktie. Kurzfristig betrachtet, gab es innerhalb eines Monats 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einschätzungen, was zu einer aktuellen "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 335,58 USD, was einem Abwärtspotenzial von -7,06 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Home Depot-Aktie daher ein "Neutral"-Rating für diesen Analysepunkt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei positive Themen an 11 Tagen dominierten und an einem Tag negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt positiv über das Unternehmen Home Depot diskutiert, wodurch die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet wird. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang an Kaufsignalen, nämlich 8 "Gut"-Signale im Vergleich zu einem "Schlecht"-Signal, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Home Depot-Aktie bei 317,69 USD liegt, was als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs mit 361,08 USD einen Abstand von +13,66 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 350,13 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Home Depot-Aktie liegt bei 38,87 für eine 7-Tage-Betrachtung und bei 47 für eine 25-Tage-Betrachtung, was beides als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

