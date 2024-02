Home Depot Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot Inc.":

Home Depot-Aktie: Bewertung und Analyse

Die Home Depot-Aktie verzeichnet eine Dividende von 2,31 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (3,42 %) niedriger ist. Dies lässt die Einstufung "Schlecht" zu, da die Differenz 1,12 Prozentpunkte beträgt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 20 Bewertungen für die Home Depot-Aktie abgegeben, wovon 11 als "Gut", 9 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung. Im vergangenen Monat wurden 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen ausgesprochen, was die Aktie kurzfristig als "Gut"-Titel aus institutioneller Sicht klassifiziert. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 335,58 USD, was einem potenziellen Rückgang um 6,03 Prozent vom letzten Schlusskurs (357,1 USD) bedeutet. Die abgeleitete Empfehlung ist daher "Schlecht". Insgesamt erhält Home Depot von den Analysten damit ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Spezialität Einzelhandel" erzielte die Home Depot-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,26 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -6,39 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +24,65 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -5,03 Prozent im letzten Jahr, wobei Home Depot um 23,29 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Home Depot-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 313,93 USD lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 357,1 USD (+13,75 Prozent Unterschied), was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (338,65 USD) lag mit einem letzten Schlusskurs von 357,1 USD um 5,45 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Home Depot-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Home Depot-Analyse vom 02.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Home Depot jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Home Depot-Analyse.

Home Depot: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...