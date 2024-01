Home Depot Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot Inc.":

Die aktuellen Einschätzungen der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie von Home Depot derzeit nicht angemessen bewertet wird. Das wahre Kursziel wird auf etwa -8,39% unter dem aktuellen Kursniveau geschätzt.

Kursentwicklung und Prognosen

Am 25. Januar 2024 verzeichnete Home Depot einen Anstieg um +1,07% an der Börse. Das Kursziel für das Unternehmen wird auf 296,56 EUR festgelegt. Trotz der positiven Entwicklung am gestrigen Tag hat sich der Kurs in den vergangenen fünf Handelstagen um -3,16% verringert, was auf eine relativ pessimistische Markteinschätzung hindeutet.

Analystenmeinungen und Prognosen

Die Analysten in den Bankhäusern sind sich im Durchschnitt einig, dass die Aktie von Home Depot ein mittelfristiges Kursziel von 296,56 EUR hat. Dies impliziert ein mögliches Kursrisiko von -8,39% für Investoren. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Auffassung, da 16 von ihnen die Aktie als starken Kauf empfehlen, während 6 weitere sie als Kauf einstufen. 13 Experten positionieren sich neutral und empfehlen, die Aktie zu halten, während 2 Analysten sie zum Verkauf empfehlen.

Das Guru-Rating

Trotz der jüngsten Kursentwicklung und unterschiedlichen Einschätzungen der Analysten bleibt das Guru-Rating von Home Depot unverändert bei 3,97. Dies deutet darauf hin, dass immerhin +59,46% der Analysten weiterhin optimistisch in Bezug auf die Aktie sind.

Insgesamt zeigen die Einschätzungen der Analysten eine gewisse Uneinigkeit hinsichtlich der Bewertung der Home Depot-Aktie, wobei jedoch eine überwiegend positive Stimmung herrscht.

