Home Depot Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die Analysteneinschätzung für Home Depot zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 10 positive, 9 neutrale und keine negativen Bewertungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 331,17 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -0,61 Prozent fallen könnte, was einer neutralen Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Home Depot-Aktie eine positive Bewertung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Home Depot-Aktie derzeit bei 3,56 liegt, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Auch der RSI25-Wert von 24 deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die RSI-Bewertung somit ein positives Urteil.

In Bezug auf Dividenden schüttet Home Depot derzeit weniger aus als der Branchendurchschnitt im Spezialitäten-Einzelhandel. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie.

Das Sentiment und Buzz rund um die Aktie zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den sozialen Medien in den vergangenen vier Wochen. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer negativen Bewertung auf dieser Stufe führt.

Insgesamt ergibt sich für die Home Depot-Aktie eine gemischte Bewertung auf Basis der verschiedenen Analysen und Indikatoren.

