Home Depot: Aktie mit Potenzial von +5,52%

Die Kursentwicklung der Home Depot-Aktie am 24.08.2023 lag bei -1,07%. In den letzten fünf Handelstagen lag die Entwicklung bei insgesamt -1,46%, was pessimistische Marktbedingungen vermuten lässt.

Trotzdem sind sich die Bankanalysten einig und geben der Aktie mittelfristiges Kurspotenzial von +5,52%, indem sie das aktuelle Kursziel auf 315,58 EUR setzen. Jedoch gibt es einige Analysten, welche diese Einschätzung nicht teilen.

16 Analysten stufen die Aktie als starken Kauf ein und weitere vier sehen es optimistisch als Kauf an. Die meisten Experten (14) halten ihre Bewertung neutral und nur einer spricht sich für einen Verkauf aus.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00.