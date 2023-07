Home Depot-Aktie: Mittelfristiges Kursziel bei 280,62 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Die Aktien von Home Depot sind derzeit unterbewertet und bieten Investoren ein Potenzial von -0,56%. Das mittelfristige Kursziel von 280,62 EUR wird durchschnittlich von Bankanalysten empfohlen. Trotz des positiven Trends gibt es unterschiedliche Meinungen unter den Experten.

Gestern hat Home Depot eine positive Entwicklung am Finanzmarkt hingelegt. Mit einem Plus von +0,10% in einem Zeitraum von fünf Handelstagen zeigt sich der Markt relativ optimistisch.

Zuversichtlich bewerten aktuell insgesamt 21 Analysten die Aktie mit einer Kaufempfehlung oder besser (58,33%). Die restlichen 14 Experten positionieren sich neutral und einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,03.