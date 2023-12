Home Depot Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Die Analystenmeinungen zu Home Depot sind überwiegend positiv, mit 10 Gut, 9 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen in den letzten zwölf Monaten. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie liegt bei 331,17 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 347,36 USD eine potenzielle Abwärtsbewegung von -4,66 Prozent signalisiert.

In Bezug auf die Dividende liegt Home Depot mit 2,86 % leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,39 %, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt positive Signale, da der Aktienkurs derzeit 13,04 Prozent über der 200-Tage-Linie von 307,29 USD liegt. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage mit 312,49 USD um 11,16 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls auf eine positive Entwicklung hinweist.

Das Sentiment und der Buzz rund um Home Depot haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer positiven Gesamtbewertung der Aktie führt. Die erhöhte Aktivität in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin und spiegelt sich in der positiven Bewertung wider.

