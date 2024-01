Home Depot Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot Inc.":

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 11 Mal die Einschätzung "Gut", 9 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal die Einschätzung "Schlecht" für die Home Depot vergeben. Dies führt zu einem langfristigen Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. In jüngeren Reports haben die Analysten im Schnitt dieselbe Beurteilung abgegeben, wodurch das aktuelle Rating für das Home Depot-Wertpapier als "Gut" eingestuft wird. Bezüglich des aktuellen Kurses von 356,69 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -5,92 Prozent und ein mittleres Kursziel von 335,58 USD. Dies wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet, was insgesamt zu einem neutralen Rating durch institutionelle Analysten führt.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Home Depot-Aktie auf Basis der letzten 200 Handelstage ein Durchschnitt von 312,06 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 356,69 USD, was einer positiven Abweichung von 14,3 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 331,82 USD liegt mit einem Schlusskurs oberhalb des gleitenden Durchschnitts, wodurch auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Home Depot-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 50,29 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,76, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Home Depot-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Branchenvergleich erzielte die Home Depot in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,26 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -7,94 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +26,19 Prozent im Branchenvergleich für Home Depot. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -2,96 Prozent, wobei Home Depot um 21,21 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

