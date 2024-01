Home Depot Aktie: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot Inc.":

Die Dividendenpolitik von Home Depot wird von den Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs einen negativen Unterschied von -1,11 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Spezialität Einzelhandel" erzielt die Aktie jedoch eine überdurchschnittliche Rendite von 18,26 Prozent, was einer Überperformance von 22,89 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Home Depot liegt derzeit bei 23,26 Euro, was 38 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 37 Euro. Auf Basis des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation erhält Home Depot eine "Neutral"-Bewertung, da sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat und keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

